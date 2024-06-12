إعفاء قيادات هندسية وفنية بسبب تدني تجهيزات الطاقة الكهربائية في العراق

المصدر: د ب ا

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قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إعفاء عدد من القيادات الهندسية والفنية بوزارة الكهرباء على خلفية التلكؤ في تنفيذ المهام وسوء الإدارة بعد تدني مستويات تجهيز الطاقة الكهربائية للمنازل بعد ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وأكد السوداني، خلال اجتماع لكبار المسؤولين بوزارات الكهرباء والنفط والتخطيط لمناقشة مشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، أن الحكومة تولي ملف الكهرباء أولوية خاصة، عبر تواصل عقد الاجتماعات على مدار السنة من أجل التطوير ومعالجة المشاكل الجذرية ووضع خطة متكاملة أُدخل فيها الاستثمار طرفاً للمعالجة في تلبية الحاجة للإنتاج، وفي مشاريع الطاقة المتجددة.

ودعا إلى رفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية والإسراع بإحالة المشاريع التي ثبتت كفاءتها وجدواها الفنية والاقتصادية والاستعانة بجهات استشارية لتحسين مستويات إدارة القطاع، من حيث التخطيط والإنتاج والصيانة والجباية.

كما دعا إلى تأمين كامل احتياجات المحطات الكهربائية من الوقود واستمرار تجهيز المولدات الأهلية وفق الضوابط المعمول بها وضرورة التنسيق العالي بين وزارتي النفط والكهرباء فيما يتعلق بتوفير الوقود، وبما يسهم في استمرار عمل المحطات الكهربائية.

وطالب السوداني وزارة النفط برسم "رؤيتها في مشاريع الغاز وتحديداً ما يتعلق بقطاع النقل وعمليات هدر المال العام في بعض مشاريع وزارة النفط ومعاقبة المتسببين بهذا الهدر.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن المجتمعين ناقشوا "متابعة إجراءات وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي، والتحديات التي تواجه قطاعاتها المختلفة، وسبل معالجة المشاكل التي تعترض سير تنفيذ الخطط والبرامج، ومستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتجاوزات على شبكات النقل".

كما تم "التداول في مستويات الخزين المتوفر من المنتجات النفطية، من زيت الوقود وزيت الغاز والزيادات المتحققة منه وسير تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وخطط وزارة الكهرباء في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة".

ويشهد قطاع الطاقة في العراق هذه الأيام وضعا سيئا من جراء تذبذب إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وعدم تلبية احتياجات المنازل بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

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