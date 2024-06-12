39 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليمن

المصدر: عدن- وكالات

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لقي 39 شخصاً حتفهم بعد غرق مركب كان يقلّ أكثر من مئتي مهاجر قبالة السواحل اليمنية، بحسب ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية. ونشر المتحدث باسم المنظمة الأممية عبر حسابه على موقع «إكس» بياناً مقتضباً قال فيه «حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن: غرق قارب يحمل 260 مهاجراً. 39 قتيلاً، 150 مفقوداً، و71 ناجياً»، لافتاً إلى أن المنظمة تقدم مساعدات فورية للناجين. ولم يتطرق المنشور إلى جنسيات هؤلاء المهاجرين ولم يقدم تفاصيل أخرى.

هذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ«طريق الهجرة الشرقي».

فكل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر «الطريق الشرقي» عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هرباً من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعياً لفرص اقتصادية أفضل.

وفي أبريل، غرق قاربان قبالة سواحل جيبوتي بفارق أسبوعين فقط، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وقالت المنظمة في ذلك الوقت إنها سجلت مصرع إجمالي 1350 شخصاً على طريق الهجرة منذ العام 2014، من دون أن يشمل الرقم العام الحالي.

وفي العام 2023 وحده، قالت إنها وثقت مصرع ما لا يقل عن 698 شخصاً على الطريق نفسها، بما في ذلك 105 أشخاص فقدوا في البحر.

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