أمريكا تتعهد بـ 404 ملايين دولار

المصدر: (عمان - وكالات)

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 404 ملايين دولار، أثناء مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي يستضيفه الأردن.

وقال بلينكن: «اليوم أعلن عن مساعدة جديدة إضافية بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من (1.8 مليار دولار) قدمتها الولايات المتحدة منذ 2021 من أجل التنمية والمساعدات الاقتصادية والإنسانية»

. وأضاف: «هيا نعمل معاً لضمان دخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وأن تصل للأشخاص الأكثر احتياجاً بمجرد دخولها إلى غزة، براً وجواً وبحراً». ودعا جميع الدول المشاركة بتقديم المزيد من المساعدات، حيث «لن يتم تمويل سوى ثلث ما تطالب به الأمم المتحدة حالياً».

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