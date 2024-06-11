مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف شامل ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة

المصدر: وام

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رحبت جمهورية مصر العربية، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وجددت - في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم - مطالبتها إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع.

ودعت مصر كلا من إسرائيل وحماس إلى اتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو شروط.

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