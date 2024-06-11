غوتيريش يدين الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين أثناء إنقاذ إسرائيل للرهائن

المصدر: وكالات

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين أثناء عملية إنقاذ الرهائن التي نفذتها إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أعلن المتحدث باسمه يوم الاثنين.

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أن غوتيريش يعبر عن حزنه الشديد واستنكاره لوفاة مئات المدنيين الفلسطينيين وإصابة مئات آخرين في سياق العملية.

وأضاف دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "كل فقدان للحياة مأساة. ونحن نحث مرة أخرى جميع الأطراف بقوة على إعطاء أولوية لحماية المدنيين الذين يتحملون عبء هذا الصراع، خاصة النساء والأطفال. لدى الجميع التزامات بموجب القانون الدولي. يجب أن يلتزموا بهذه الالتزامات".

وأوضح أن العملية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تحتاج إلى استئناف عملها ، مشيرا إلى أن الهيئة الأممية تواصل دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، والحصول على إمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى العمليات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن.

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