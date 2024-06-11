جنوب لبنان.. رسالة نصية قبل القصف

المصدر: بيروت - وكالات

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ذكر عدد من العائلات في بلدة البازورية جنوبي لبنان، أن رسالة نصية مصدرها الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى هواتفهم تطلب منهم إخلاء بناية سكنية، تمهيداً لقصفها من قبل الطيران الإسرائيلي.

وحسب المعلومات فإن الرسالة وصلت عبر تطبيق «واتسآب» إلى مواطنين من البلدة الواقعة في قضاء صور تطلب منهم إخلاء أحد الأبنية السكنية المؤلفة من أربع طبقات قرب محطة للمحروقات.

وقام السكان بإخلاء المنطقة، فيما أقفلت المدارس الخاصة والرسمية في البلدة ومحيطها، ومنها مدرستان كان من المقرر أن تشهدا إجراء امتحانات آخر السنة فيهما.

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