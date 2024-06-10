السيسي يؤكد خلال استقباله بلينكن أهمية تضافر الجهود الدولية لإنهاء الحرب على غزة

المصدر: وام

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تضافر الجهود الدولية لإنهاء الحرب على قطاع غزة ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية لوقف الحرب، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسي والإنساني، وحرصها على الاستمرار في العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم.

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