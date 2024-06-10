الاحتلال يواصل قصف غزة ويوسع توغله في رفح

المصدر: غزة، تل أبيب - وكالات

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واصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، أمس، غداة مقتل 274 فلسطينياً في هجوم إسرائيلي على مخيم النصيرات استعادت خلاله قوات خاصة إسرائيلية أربعة أسرى، في حين قتل في الهجوم ثلاثة آخرون أحدهم أمريكي، وفق بيان لحركة حماس.

وقال مسعفون إن الفلسطينيين ما زالوا في حالة صدمة بسبب عدد القتلى الذي سقط السبت، وهو أكبر رقم يسجل خلال 24 ساعة على مدار حرب غزة التي اندلعت منذ شهور. ومن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تحديث للبيانات أمس، إن 274 فلسطينياً لقوا حتفهم، ارتفاعاً من 210 في بيانات السبت، وأصيب 798 آخرون خلال عملية استعادة الأسرى الأربعة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 64 من القتلى هم من الأطفال إضافة إلى 57 امرأة.

وقال الجناح العسكري لـ «حماس»، في بيان، إن ثلاثة أسرى، بينهم أمريكي، قتلوا في المداهمة الإسرائيلية، لكن لم تذكر اسم أي منهم. ونشر مقطعاً مصوراً لجثث ووضعت دائرة سوداء على وجوههم لحجب هويتهم.

وقال بيان الجناح العسكري «نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم ثلاثة أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية». وأضاف في المقطع المصور «لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا». ورفض الجيش الإسرائيلي ما أكدته الحركة بخصوص مقتل بعض الأسرى.

مزيد من القصف

وقال مسعفون إن إسرائيل شنت غارات جوية على منازل في مدينة دير البلح ومخيم البريج القريب منها وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين في كل منهما، كما قصفت الدبابات أجزاء من مخيمي المغازي والنصيرات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تواصل العمليات إلى الشرق من البريج ومدينة دير البلح، ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين الفلسطينيين وتدمير بنية تحتية للمسلحين.

وتقدمت دبابات الاحتلال إلى منطقتين جديدتين في محاولة لاستكمال تطويق الجانب الشرقي بأكمله من رفح. وقال سكان محاصرون في منازلهم إن ذلك أدى إلى اندلاع اشتباكات. وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصين لقيا حتفهما في غارة جوية إسرائيلية على منزل في تل السلطان بغرب المدينة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 283 فلسطينياً لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 37084 فلسطينياً لقوا حتفهم و84494 جرحوا منذ بداية الحرب، مشيرة إلى وجود آلاف الجثث الأخرى تحت الأنقاض.

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