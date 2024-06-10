انتحار جندي إسرائيلي بعد تلقيه استدعاء للقتال في غزة

المصدر: تل أبيب- وكالات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بانتحار جندي بعد تلقيه استدعاء للقتال في قطاع غزة. وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس، أن أليران مزراحي، جندي إسرائيلي خدم أكثر من شهرين في غزة، وتم علاجه في وزارة الدفاع، قد أقدم على الانتحار فور استدعائه للقتال مرة أخرى في القطاع، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وأوضح بار شيم أور، المحلل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، على صفحته الرسمية على «إكس»، مساء أمس، أن الجيش الإسرائيلي لم يعترف بإعاقة الجندي المنتحر، ولم تقم له لجنة إعاقة بناءً على طلبه، وفور علمه بالاستدعاء للجيش للقتال في غزة مرة أخرى أقدم على الانتحار.

وأشار إلى أن عائلة الجندي المنتحر طلبت إقامة مراسم أو جنازة عسكرية لذويها كونه كان جندياً وخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل انتحاره، لمدة 78 يوماً كاملة، وأنه كان في فترة ما بعد الصدمة، مؤكداً أن دولة إسرائيل لم تسمح لعائلته بدفنه في جنازة عسكرية.

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