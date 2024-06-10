نفي بريطاني لهجوم حوثي على مدمرة

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت وزارة الدفاع البريطانية ما أعلنه الحوثيون بشأن إطلاق صواريخ باليستية على مدمرة بريطانية في البحر الأحمر، فيما تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجوم صاروخي أصاب سفينة تجارية.

ولم يذكر الحوثيون ما إذا كان الهجوم الذي قالوا إنهم نفذوه على المدمرة (دايموند) تسبب في أي أضرار، لكنهم قالوا إن الإصابة كانت «دقيقة». وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية «هذه الادعاءات غير صحيحة».

وقال الحوثيون إنهم هاجموا أيضاً سفينتين تجاريتين هما (نورديرني) و(تافيشي)، ما أدى «إلى نشوب حريق» في السفينة الأولى.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة هجوم صاروخي على سفينة تجارية على بعد 89 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وأضافت الهيئة في مذكرة إرشادية «تشير التقارير إلى أن السفينة قد أصيبت»، لكنها أوضحت أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي مصابين على متن السفينة التي واصلت الإبحار صوب ميناء التوقف التالي.

أصاب الهجوم الصاروخي الحوثي سفينة الشحن التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا في خليج عدن. وقالت شركة أمبري الخاصة للأمن إن الصاروخ أصاب المحطة الأمامية للسفينة في وقت متأخر من السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق تمكن طاقم السفينة من إخماده في وقت لاحق.

وأضافت أمبري أن صاروخاً ثانياً أطلق على السفينة أخطأ هدفه، وأن «أشخاصاً على متن قوارب صغيرة في المنطقة أطلقوا النار على السفينة أثناء الحادث».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز