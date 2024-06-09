الجامعة العربية تعقد اجتماعاً تشاورياً على مستوى المندوبين حول منتديات التعاون العربي الإقليمي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (الأحد) اجتماعاً تشاورياً على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء لتقييم منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية.

ترأس الاجتماع السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) فيما ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

ناقش الاجتماع مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء بشأن منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية بغية تنسيق الجهود الجماعية بشكل فعال وإيجابي لإقامة شراكات قوية بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون المشترك.

وأشار المندوبون الدائمون خلال الاجتماع إلى أهمية وضع استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً وآليات تنفيذية محددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المنتديات في المستقبل مؤكدين أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة على مسار تعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية والدول والتجمعات الإقليمية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز