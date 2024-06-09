أطفال غزة.. العنف والرعب بدل المدرسة

المصدر: غزة- وام، جنيف- وكالات

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، إن «أطفال قطاع غزة بدل الذهاب إلى مدارسهم يعانون من العنف والرعب وعدم الأمان».

وأضافت في بيان لها وزعته أمس: «بدل الذهاب إلى المدرسة يفر أطفال غزة من العنف، وبدل النوم في أمان مع أسرهم يعانون العيش في خيام مؤقتة، وبدل التنعم بطفولة سعيدة يرون الرعب». وجددت دعوتها إلى وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمة الأممية، إن 9 من كل 10 أطفال في غزة يفتقرون إلى العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي. وأضافت، إن أشهر الحرب في القطاع، والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي، ما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم.

وذكرت أن 5 مجموعات من البيانات التي جمعت بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024 وجدت أن 9 من كل 10 أطفال في غزة «يعانون من فقر غذائي حاد مما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة».

واعتبرت اليونيسيف هذه الحالة في غزة «دليلاً على التأثير المروع للصراع والقيود على قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية، وعلى المعدل السريع الذي يتعرض الأطفال به لخطر سوء التغذية المهدد لحياتهم».

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