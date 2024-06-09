القطاع المحاصر مهدد بالأوبئة والأمراض

المصدر: غزة - وكالات

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تحذر المؤسسات الدولية والأممية من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة، التي باتت أمام أخطار الأمراض في ظل انهيار النظام الصحي، واستهداف الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، من احتمال تفشي الكوليرا في القطاع المحاصر، والذي يتعرض للقصف منذ ثمانية أشهر، في ظل شح المياه النظيفة والحرارة المرتفعة.

وأوضحت الوكالة الأممية أنه «مع الحد الأدنى من إمكانية الحصول على المياه النظيفة في قطاع غزة واستمرار حرارة الصيف القاسية، هناك خطر تفشي الأمراض والجفاف».

وأضافت: إن هناك مخاوف حقيقية من احتمال تفشي الكوليرا في القطاع المكتظ بالسكان، ما يزيد من تدهور الظروف المعيشية اللاإنسانية.

واختتمت «الأونروا» بالقول إن «سكان غزة بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري».

وتزيد الأمراض والأوبئة التي تفشت في القطاع من معاناة السكان والنازحين الذين نجوا من القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي، فيما تؤكد التقارير الرسمية أن القطاع أصبح مركزاً لانتشار الأمراض والأوبئة.

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