8 دول إسلامية تطالب بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

المصدر: إسطنبول - رويترز

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دعت مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية الولايات المتحدة أمس، إلى رفع حق النقض (الفيتو) عن العضوية الكاملة لفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة في الأمم المتحدة.

ويتمتع الفلسطينيون حالياً بصفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وهو اعتراف فعلي بالدولة منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.

وفي بيان صدر بعد اجتماع لمجلس وزرائها في إسطنبول، طالب أعضاء المجموعة التي تضم بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا جميع الدول بالتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة.

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام وتوصية مجلس الأمن الدولي «بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي».

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور عدة أشهر على اندلاع الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وتزامناً مع توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

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