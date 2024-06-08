مصر تؤكد مساندتها للمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار

المصدر: وام

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساندة بلاده لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، ودعمها الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه في ملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده السيسي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في القاهرة.

وقال الرئيس المصري، إن المباحثات التي أجراها اليوم مع الرئيس الأذربيجاني، تؤكد التطلع المشترك لاستمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما.

وشدد الرئيس المصري، على أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة في مباحثاته مع الرئيس الأذربيجاني، وفي القلب منها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة.

وأوضح أنه استعرض خلال المباحثات، الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، والتوصل لوقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلا من الحروب والدمار والخراب.

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