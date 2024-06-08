الجيش الإسرائيلي: إنقاذ 4 رهائن أحياء من غزة

المصدر: وكالات

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أعلنت إسرائيل يوم السبت أنها أنقذت أربعة رهائن تم اختطافهم في هجوم قادته حماس في 7 أكتوبر.

وقال الجيش إنه أنقذ نوا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير (21 يناير)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)، في عملية نهارية خاصة معقدة في النصيرات.

وأضاف أنه تم إنقاذ الرهائن في موقعين منفصلين في قلب النصيرات.

وتقول إسرائيل إن أكثر من 130 رهينة لا يزالون موجودين، ويُعتقد أن حوالي ربعهم ماتوا، وتتعمق الانقسامات في البلاد حول أفضل طريقة لإعادتهم إلى وطنهم.

وتعد عملية يوم السبت أكبر عملية انتشال رهائن أحياء منذ اندلاع الحرب، ليصل إجمالي الأسرى الذين تم إنقاذهم إلى سبعة.

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