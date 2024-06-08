أمريكا: تدمير 8 مسيّرات للحوثيين وزورقين مفخخين في البحر الأحمر

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نجحت في تدمير 8 مسيّرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر خلال 24 ساعة الماضية. كما نجحت أيضاً في تدمير زورقين مسيّرين أطلقهما الحوثيون.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، «سنتكوم» في بيان أنها نجحت في تدمير ثماني طائرات مسيرة تابعة للحوثيين تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين (زورقين مسيّرين) للحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت «بشكل منفصل، نجحت سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر».

وذكرت أن الحوثيين أطلقوا «صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر».

وأكدت «سنتكوم» أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية».

وفي وقت سابق قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أبلغت أن انفجاراً وقع بالقرب منها في البحر الأحمر على بعد 19 ميلاً بحرياً تقريباً غربي المخا باليمن.

على نحو منفصل، كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن انفجارين بالقرب من سفينة على بعد 27 ميلاً بحرياً جنوبي المخا.

وأضافت في بيان أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير وتتجه السفينة إلى الميناء التالي. وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف «حماية» الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية.

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