إسبانيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

المصدر: مدريد -أ.ف.ب

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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس الخميس، أن بلاده ستنضم إلى قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة.

وقال ألباريس «هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين».

وأضاف أنها «حرب واسعة النطاق لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية... إن خطر التصعيد يتزايد في كل مرة».

وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين ما أثار غضب إسرائيل.

لجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.

وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.

وأمرت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل بضمان «الوصول من دون عوائق» للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.

وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري «فوراً» في رفح.

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