الأونروا: إسرائيل قصفت مدرسة في غزة "من دون سابق إنذار"

المصدر: ا ف ب

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "الخميس" إن إسرائيل قصفت "من دون سابق إنذار" مدرسة تابعة لها في قطاع غزة لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر منصة "إكس" :"تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ، لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المناطق الوسطى. تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الليل من دون سابق إنذار للنازحين أو للأونروا".

وأوضح المفوض العام للأونروا أن المدرسة كانت تؤوي ستة آلاف نازح عندما تعرضت للقصف.

من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هغاري مساء "الخميس" بأن تسعة "إرهابيين" قتلوا حين قصفت مقاتلات مبنى المدرسة.

واضاف هغاري عبر التلفزيون أن المقاتلات هاجمت ثلاثة صفوف كان يتحصن فيها نحو ثلاثين مقاتلا من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن طائراته نفذت ضربة جوية "دقيقة ومميتة" على مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قال إنها تؤوي "مجمعا لحماس".

وفي وقت سابق "الخميس"، أكد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح استقبال "37 شهيدا" جراء الغارة على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضاف المفوض العام للأونروا "إن مهاجمة أو استهداف أو استخدام مباني الأمم المتحدة لأغراض عسكرية يعد تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وأوضح لازاريني أن المنظمة الأممية "تتقاسم إحداثيات جميع منشآتها "بما في ذلك هذه المدرسة" مع الجيش الإسرائيلي وأطراف النزاع الأخرى".



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