القوات الإسرائيلية تعتقل 60 فلسطينياً من الضفة الغربية

المصدر: د ب ا

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شنّت القوات الإسرائيليةّ، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 60 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إنّ حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضّفة منذ مطلع العام الجاري، مشيرين إلى أن من بين المعتقلين في هذه الحملة طالبة في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى أسرى سابقين تعرضوا للاعتقال عدة مرات.

وأشار البيان إلى أنّ "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة قلقيلية والتي طالت 26 مواطناً على الأقل، ومحافظة القدس التي شهدت يوم أمس عمليات اعتقال واسعة في إطار العدوان الذي شنه المستوطنون تحت ما يسمى "مسيرة الأعلام"، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، نابلس، والخليل".

ووفق البيان، "ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9100، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

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