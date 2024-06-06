إطلاق نار على سفارة أمريكا بلبنان وتوقيف المنفّذ

المصدر: بيروت - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، أمس، شخصاً من الجنسية السورية ومواطناً لبنانياً، خلال مداهمات قامت بها في بلدتي «الصويري» و«مجدل عنجر» في وادي البقاع شرق لبنان، للاشتباه بعلاقتهما بالسوري، الذي أطلق النار على السفارة الأمريكية في لبنان في بلدة عوكر بجبل لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه «ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأمريكية في منطقة عوكر دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عدداً من المنازل في بلدتي الصويري ومجدل عنجر- البقاع الغربي، وأوقفت السوري (ع.ج.)، والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و3 من أفراد عائلته». وأضاف البيان «يواصل الجيش عمليات الدهم في موازاة متابعته التحقيقات بإشراف القضاء المختص».

وكانت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر في جبل لبنان تعرضت إلى إطلاق نار صباح أمس، وردّت عناصر الجيش اللبناني على إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة مطلق النار الذي تم توقيفه، وفق ما أعلن الجيش اللبناني، فيما نقل مصدر قضائي عن مطلق النار، الذي أصيب بجروح خطيرة، قوله إنه فعل ذلك «نصرة لغزة»، وقال المصدر: إن القوات الأمنية أوقفت شقيق مطلق النار، الذي يقطن مع عائلته في منطقة البقاع في شرق لبنان.

وأكدت السفارة أن طاقمها بخير لكنها أغلقت أبوابها أمس، وقالت في منشور على موقع «إكس» إنه «بفضل ردة الفعل السريعة» لقوات الأمن اللبنانية وفريق أمن السفارة، «فإن طاقمنا بأمان»، وانتشر الجيش اللبناني في محيط السفارة، وقطع الطرق المؤدية إليها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز