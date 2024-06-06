سفراء أوروبيون يؤكدون دعم الحكومة اليمنية

المصدر: صنعاء ــ د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وألمانيا لدى اليمن، أمس الأربعاء، دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وحثوا على تضافر الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، فقد اختتم كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم-كمون، وسفيرة هولندا جانيت سيبن، وسفير ألمانيا هيوبرت ياجر زيارة مشتركة إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن.

والتقى السفراء بنائب الرئيس اليمني عيدروس الزبيدي. ودعوا إلى مواصلة الانخراط البناء في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة «التي تقدم أفضل السبل نحو مستقبل أفضل لليمن».

كما التقى السفراء أيضاً بعدد من المسؤولين في اليمن، وشجعوا على العمل المتواصل من أجل استقرار الاقتصاد وتعزيز الإيرادات العامة وتحسين إدارة النفقات وتقديم الخدمات الأساسية.

وشدد السفراء على أهمية ضمان احترام الحقوق الأساسية وبيئة العمل المواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.

كما عقد السفراء اجتماعاً مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة الذين اطلعوا السفراء على عمل الهيئة في دعم الوحدة الوطنية والمصالحة.

وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي على الدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة وعادلة في اليمن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز