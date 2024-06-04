عمليات إسرائيل العسكرية في رفح تجبر مليون شخص على الفرار

المصدر: د ب ا

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أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم أمس الاثنين، أن عمليات اسرائيل العسكرية في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة أجبرت أكثر من مليون شخص على الفرار.

وقالت الوكالة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن آلاف الأسر تلجأ الآن إلى المرافق التابعة للوكالة في خان يونس، بجنوب القطاع، المتضررة والمدمرة بالفعل.

وأضاف البيان أن موظفي الوكالة استمروا في تقديم الخدمات الأساسية رغم التحديات المتزايدة، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا لإنهاء معاناة الأشخاص.

وأفادت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة بأن إجمالي حصيلة من لقوا حتفهم جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بلغ 36 ألفا و479 شخصا بجانب 82 ألفا و777 مصابا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

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