القصف يتكثف بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات أمس، استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان، الذي انطلقت منه صواريخ ومسيرات باتجاه مواقع إسرائيلية.

وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية عن مقتل شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة بين بلدات الخرايب والزرارية وكوثرية الرز. واستهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة «الناقورة».

وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ أمس، 5 غارات استهدفت قرى عدة في جنوب لبنان، واستهدفت غارات بلدة «حانين» ومرتفعات «كسارة العروش - عرمتى»، وأغارت طائرة مسيّرة على سيارة كانت تمر على طريق «كوثرية الرز - الزرارية»، المؤدي إلى منطقة «أبو الأسود» الجنوبية.

واستهدفت الغارات كذلك أطراف بلدتي «عيتا الشعب» والناقورة.

من جانبه، قال «حزب الله» إنه أطلق سرباً من الطائرات المسيرة على مقر قيادي لفرقة الجليل التابعة للجيش الإسرائيلي، كما استهدف جنوداً إسرائيليين في «خلّة وردة» بأسلحة صاروخية و«‏المالكية» بقذائف المدفعية

وأعلن الحزب في بيان آخر أن عناصره استهدفوا بالصواريخ الموجهة آلية عسكرية وأصابوها «ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح».

كما أعلن الحزب في بيانين منفصلين لاحقاً، أن عناصره استهدفوا جنوب ليمان بمسيرات انقضاضية، واستهدفوا كذلك مرابض مدفعية إسرائيلية في «الزاعورة» بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، وموقع «المطلة» بمسيرة انقضاضية.

ونعى الحزب أحد عناصره وهو حسين أحمد ناصر الدين من بلدة «العباسية» في جنوب لبنان.

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