الجيش الأمريكي يدمر مسيّرة للحوثيين جنوب البحر الأحمر

المصدر: عدن - محمد أحمد

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، إن قواتها دمّرت طائرة مسيرة للحوثيين، فوق منطقة بجنوب البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «X»، أن قواتها دمرت، الأحد، طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، فوق منطقة بجنوب البحر الأحمر. ومنذ 18 نوفمبر الماضي، تعرضت نحو 25 سفينة تجارية كان تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، إلى هجمات. ودعت 12 دولة ميليشيا الحوثي إلى الإيقاف الفوري لهجماتهم غير القانونية على السفن في البحر الأحمر، محذرة من عواقب ذلك.

من جهة أخرى، دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين طوراً جديداً بوقف البنك المركزي التعامل مع 6 من أكبر البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتلويحه بإصدار قرار بالغاء التعامل بالطبعة القديمة من العملة الوطنية التي يقتصر تداولها على تلك المناطق.

وطمأن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات.

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