السيسي يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء المستقيل مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة.

وقام السيسي بتكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس المصري بصفحته على «فيسبوك»، إنه كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من أجل تحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.

كما تضمنت تكليفات الرئيس المصري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.

وكلف السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز