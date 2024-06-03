نتانياهو يعتبر مقترح بايدن بشأن غزة "غير مكتمل"

المصدر: أ ف ب

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أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الإثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعتبر مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة "غير مكتمل".

وعرض بايدن الجمعة خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل لإنهاء القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

ونقل المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر عن نتانياهو قوله: إن "الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن غير مكتملة" مشيرا إلى أن "الحرب ستتوقف بهدف إعادة الرهائن" ومن ثم تجري مناقشات حول كيفية تحقيق هدف الحرب المتمثل بالقضاء على حماس.

وفي بيان منفصل صادر عن مكتب نتانياهو جاء أن "الادعاءات بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تلبية شروطنا غير صحيحة".

الإثنين، انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي.

ووصف بن غفير الخطة بأنها "غير مسؤولة". وأضاف في خطاب له أن مقترح بايدن يعني "إنهاء الحرب دون تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة بوضوح: تدمير حماس".

ورأى بن غفير أنه وفي حال "وقع نتانياهو على اتفاق غير مسؤول" فإن حزبه "سيقوم بحل الحكومة".

من جانبه، قال سموتريتش "إذا قررت الحكومة ... تبني مقترح الاستسلام هذا فلن نكون جزءا منه وسنعمل على استبدال القيادة الفاشلة بقيادة جديدة".

أما زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد فقال إن الحكومة "لا يمكنها تجاهل خطاب بايدن المهم" متعهدا بدعم نتانياهو إذا استقال وشركاؤه اليمينيون المتطرفون في الائتلاف.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفّذته حركة حماس داخل الدولة العبرية أسفر عن مقتل 1189 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 رهينة ونقلوا إلى غزة. ولا يزال 120 رهينة في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36479 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وشهدت مباحثات التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين تعثرا بعد هدنة استمرت أسبوعاً وشهدت إطلاق سراح عشرات الرهائن لدى حماس مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إسرائيل وزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة المحاصرة.

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