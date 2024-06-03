العراق يريد سقفاً زمنياً لإنهاء مهمة التحالف الدولي

المصدر: بغداد - وكالات

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أكد رئيس اللجنة العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله، أمس، أن «اللجنة العراقية الأمريكية تعمل لتحديد سقف زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق».

ونقلت وكالة سبوتنيك عن يار الله، قوله لوكالة الأنباء العراقية، إن «اللجنة العليا العراقية الأمريكية مستمرة في العمل لإنهاء مهمة التحالف، وعقدت اجتماعين خلال مايو الماضي مع قوات التحالف الدولي»، مبيناً أن القرار سيتخذ قبل اجتماعات اللجنة الثنائية في واشنطن.

وأضاف إن «وجوب تحديد الوقت الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي قرار اتخذ وسبق موعد عقد اجتماعات اللجنة الثنائية المقبلة في واشنطن، التي انبثقت منها في الاجتماع الأول اللجنة المشكلة لغرض إنهاء مهمة التحالف»، مبيناً أن «اللجنة الثنائية ستذهب إلى واشنطن لغرض بدء العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة على أن تكون علاقات ثنائية مستدامة بعد الانسحاب».

وأوضح أن «اللجنة العليا تركز قبل الذهاب لواشنطن على دراسة كيف يمكن أن ننفذه على مراحل من الناحية العملية في تقليل عدد الجنود، وإغلاق بعض المعسكرات، التي ضمن معسكرات الجيش العراقي»، لافتاً إلى أن «هناك جدية واضحة من قبل قوات التحالف الدولي بتقبل موضوع إنهاء مهمته في العراق وتحديد الجدول الزمني».

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قال إن «قدرات قوات الأمن العراقية تنامت بصورة كبيرة تظهر في مستويات الاستقرار والأمن التي يشهدها العراق في الوقت الحالي».

ولفت السوداني إلى أن «الوضع الأمني في العراق يؤكد أن بغداد حققت تقدماً في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالبلاد»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تتجه في الوقت الحالي نحو إقامة علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي، بعد إنهاء مهامه.

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