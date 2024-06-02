الأونروا: أوقفنا تقديم خدماتنا في رفح

المصدر: وام

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أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، أنها أوقفت الرعاية الصحية والخدمات الحيوية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن ملاجئها في المدينة باتت فارغة.

وقال فيليبي لازاريني مفوض الأونروا، في منشور عبر منصة "إكس"، إن أكثر من مليون شخص نزحوا بحثا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا، مشيرا إلى أن فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة، رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآت الأونروا.

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