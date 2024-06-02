أمريكا تمدد انتشار حاملة طائرات وسفن في البحر الأحمر

المصدر: واشنطن -وكالات

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ستبقى المجموعة الضاربة لحاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية- والتي شنت منذ أشهر ضربات ضد المتمردين الحوثيين في اليمن لحماية السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن- في المنطقة لمدة شهر آخر على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون.

ووقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأمر الأسبوع الماضي بتمديد انتشار السفن الأربع للمرة الثانية، بدلاً من إعادة الحاملة يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفنها الحربية الثلاث إلى البلاد.

يعني القرار أن البحارة والجناح الجوي للحاملة لن يعودوا إلى البلاد حتى منتصف الصيف، وفقاً لمسؤولين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، ورفضوا تقديم تواريخ محددة.

يستمر النشر العادي للسفن لمدة سبعة أشهر تقريباً، وقد غادرت السفن ميناءها الأصلي في نورفولك بولاية فيرجينيا في أكتوبر. ووافق أوستن على الأمر الأول بتمديد انتشارهم منذ حوالي أربعة أسابيع. وكان يفكر في قرار التمديد الإضافي لبعض الوقت.

ويقول المسؤولون، إن الالتزام البحري الأمريكي الكبير بالمنطقة يرسل إشارة قوية إلى صناعة الشحن التجاري مفادها أن السفن يمكن أن تحصل على الحماية أثناء سفرها عبر طريق العبور الحيوي عبر البحر الأحمر، من قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

نشاط صاروخي

في السياق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أمس، إنها تلقت معلومات تشير إلى نشاط صاروخي على بعد 47 ميلاً بحرياً غربي مدينة الحديدة في اليمن حيث يستهدف الحوثيون خطوط الشحن.

وقال الجيش الأمريكي الجمعة، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن وطائرة بدون طيار فوق خليج عدن وأربع طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن القوات الأمريكية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أطلقت فوق البحر الأحمر وسقطت واحدة في البحر. وأضافت القيادة أيضاً أنها دمرت الطائرة المسيرة التي أطلقت فوق خليج عدن.

وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.

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