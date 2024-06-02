تسخين ناري بين إسرائيل وجنوب لبنان.. و«حزب الله» يسقط مسيّرة

المصدر: بيروت، تل أبيب- وكالات

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قصف الجيش الإسرائيلي، أمس، قرى في جنوب لبنان، ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم أطفال، وفق الهيئة الصحية التابعة لـ«حزب الله»، بعد ساعات من تبني الحزب هجمات على شمال إسرائيل وإعلانه إسقاط مسيرة إسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية أوقعت سبعة جرحى في بلدة صديقين في منطقة صور.

وقال مصدر في الهيئة الإسلامية الصحية التابعة للحزب لوكالة «فرانس برس»: «نقل 16 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و14 عاماً، إلى المستشفيات نتيجة إصابتهم بجروح» في الغارة.

وأضاف أن الضربة التي تمت «بطائرة حربية إسرائيلية» استهدفت حياً في القرية، وكانت قريبة من البيوت.

وكانت غارة إسرائيلية، أمس، على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة شخصين بجروح، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة له قصفت مقاتلين من «حزب الله» في البلدة.

وخلال الليل الفائت، عاشت «قرى القطاعين الغربي والأوسط ليلاً ساخناً»، حيث تسببت الغارات الإسرائيلية بأضرار جسيمة، بحسب مصادر لبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت «مصالح مهمة لحزب الله» في جنوب لبنان مساء الجمعة، رداً على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل».

وأعلن الحزب أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة إسرائيلية من طراز (كوخاف هيرمس 900) فوق الجنوب، بعد ساعات من مقتل شخص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخ أرض جو أطلق باتجاه الطائرة التي كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني، مضيفاً أنها أصيبت وسقطت في الأراضي اللبنانية».

وقال الحزب كذلك إن مقاتليه هاجموا ثكنة عسكرية إسرائيلية في كريات شمونة الحدودية بصواريخ (بركان) وأعلن تحقيق إصابة مباشرة، ما أدى إلى حريق في الثكنة وتدمير جزء ‏منها، وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة قاعدة عسكرية في كريات شمونة. ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صوراً تظهر أضراراً كبيرة في البنية التحتية، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الحزب شن «هجوم جوي بمسيرات انقضاضية...على ثكنة يفتاح»، كما أعلن عن استهداف موقع «‏البغدادي» الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، ومرابض ‏مدفعية إسرائيلية في «خربة ماعر»، وانتشار لجنود إسرائيليين في محيطها بالأسلحة الصاروخية، وموقع «المرج» بالأسلحة المناسبة، ومستعمرتي «شوميرا» و«نطوعة» بالأسلحة ‏الصاروخية.

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