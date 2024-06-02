بغداد تعتبر إنهاء بعثة «يونامي» إنجازاً تاريخياً

المصدر: عواصم - وكالات

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أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء العراقي فادي الشمري، أمس، أن العراق حقق إنجازاً تاريخياً في إنهاء بعثة الأمم المتحدة «يونامي»، من خلال تصويت مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الشمري قوله إن «هذا القرار يأتي بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الاستراتيجية للحكومة العراقية، التي سعت جاهدة لتحقيق السيادة الوطنية، وتعزيز الاستقلالية للعراق».

وأكد أن «هذه الخطوة تمثل نتيجة للتنسيق المثمر بين العراق والأمم المتحدة، وتعكس تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل يزدهر بالتنمية والثورة العمرانية والتطور في جميع المجالات»، وأوضح أن «هذا القرار يأتي في ظل تحديات مستمرة تواجهها المنطقة، ويعكس إرادة العراق في تحقيق التقدم والاستقرار وتعزيز دوره الإيجابي في المجتمع الدولي». وأشار الشمري إلى أنه «من خلال هذا الإنجاز التاريخي يؤكد العراق مرة أخرى قدرته على تحقيق النجاح وتحمل المسؤولية، وأن حكومتنا تعمل بجدية وجهود مكثفة لتحقيق مستقبل واعد، يستند إلى رؤية تنموية وعمرانية شاملة».

ووجه الشكر إلى بعثة «يونامي» على دورها في دعم العراق خلال فترة تنفيذ المهمة، مؤكداً أن «هذه الخطوة لا تعكس سوى الوحدة والتضامن بين العراق والمجتمع الدولي في بناء مستقبل مشرق للعراق». وأعرب مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة عن دعم الصين لانتقال منظم وسلس في انسحاب بعثة «يونامي»، بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإنهاء عمل البعثة في 31 ديسمبر 2025.

توضيح

وقال فو كونغ، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الجمعة في توضيح بعد التصويت «مع استفادة البلاد من التحسن المطرد في الوضع الداخلي أصبحت قادرة بشكل أكبر على الحكم السياسي، لذا فقد حان الوقت لمنح بعثة «يونامي» تفويضاً مبسطاً والبدء في عملية انسحاب تدريجية». وأعرب كونغ عن أمله بأن يعد الأمين العام للأمم المتحدة بشكل سريع خطة انتقال وتصفية بالتشاور مع الحكومة في العراق، لضمان بدء البعثة بشكل فعال عملها في هذه المجالات.

وقال روبرت وود، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الذي صاغ القرار «نحن جميعاً ندرك أن العراق تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وكانت هناك حاجة إلى إعادة تنظيم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق»، في حين أبدت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا معارضة بلادها «أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد».

وكان مجلس الأمن الدولي قرر بالإجماع الجمعة، أن يسحب من العراق بحلول نهاية 2025 البعثة الأممية الموجودة في هذا البلد منذ أكثر من 20 عاماً.

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