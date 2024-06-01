استمرار الغارات على رفح غداة تقديم مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار

المصدر: أ ف ب

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واصلت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي المكثّف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم السبت، غداة طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن "خريطة طريق" إسرائيلية لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الحرب في القطاع في أعقاب هجوم نفّذته الحركة في السابع من أكتوبر.

وترافق استمرار العمليات الإسرائيلية في رفح وفي مختلف أنحاء القطاع، مع تحذير رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من أنّ "شروط" التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" لم تتغيّر وتشمل "القضاء" على حماس التي سيطرت على السلطة في غزة في العام 2007، إضافة إلى "تحرير كلّ الرهائن" في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.

وتركّزت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح في غرب المدينةً، تحديداً في حي تل السلطان، حيث أفاد سكان عن غارات جوية وقصف مدفعي.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس رافضاً الكشف عن هويته، "منذ ساعات الليل الأولى حتى الصباح، القصف الجوي والمدفعي متواصل ولم يتوقف للحظة واحدة في هذه المناطق غرب رفح ويمنع تحرك المواطنين بشكل عام".

وأشار إلى "وجود عدد من قناصة الاحتلال في المباني المرتفعة في هذه المنطقة التي تكشف كافة مناطق حي تل السلطان ... الوضع خطير جداً".

بالتوازي مع ذلك، أفاد شهود عن قصف مدفعي مكثّف في شرق ووسط رفح.

وفي وسط قطاع غزة، استهدف قصف جوي مخيّم النصيرات، كما أفاد مراسل فرانس برس عن استهداف القصف المدفعي حي الزيتون في مدينة غزة شمالاً.

وأسفر القتال خلال الساعات الـ24 الأخيرة حتى صباح السبت عن مقتل 95 شخصاً على الأقل في مختلف أنحاء القطاع، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

مروّعة

منذ بداية الهجوم في مدينة رفح الحدودية مع مصر في السابع من مايو، نزح مليون شخص إلى منطقة المواصي الساحلية التي تصنّفها إسرائيل على أنّها "منطقة إنسانية" لاستقبال النازحين.

غير أنّ الأمم المتحدة حذّرت الجمعة من أنّ الوضع "مروّع" في بعض مناطق جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ الوضع في الشمال يتحسن.

وممّا يزيد من مستوى الكارثة الإنسانية، إغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الدولية منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه من الجانب الفلسطيني في السابع من مايو.

وفي هذا السياق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ مصر تستضيف اجتماعاً الأحد مع إسرائيل والولايات المتحدة للبحث في إعادة فتح المعبر مع غزة.

ونقلت القناة عن "مسؤول رفيع المستوى" قوله إن القاهرة متمسّكة بمطلب "الانسحاب الإسرائيلي الكامل" من معبر رفح بين مصر وغزة والذي يعد منفذاً رئيسياً للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي دمّرته الحرب.

بدأت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حماس لهجوم غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبّب بمقتل 1189 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.

وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36379 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

بريق أمل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أنّ إسرائيل عرضت "خريطة طريق" جديدة نحو سلام دائم في غزّة، مطالباً حركة حماس بقبوله لأنّ "الوقت حان لإنهاء هذه الحرب".

وتتضمّن المرحلة الأولى من المقترح "وقفاً كاملاً وتاماً لإطلاق النار" لستة أسابيع مع انسحاب القوات الإسرائيلية من كلّ "المناطق السكنية في غزة".

وسيترافق وقف المعارك مع الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين اختُطفوا خلال هجوم السابع من أكتوبر، "بمن فيهم النساء والمسنّون والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيّين".

واحتُجز خلال هجوم حماس 252 رهينة ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنّ وقف إطلاق النار "المؤقت" قد يصبح "دائماً... في حال وفت حماس بالتزاماتها". وتتضمن المرحلة التالية انسحاب الجيش من غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين الأحياء.

من جهتها، قالت حماس ليل الجمعة، إنّها "تنظر بإيجابيّة إلى ما تضمّنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم من دعوته لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب قوّات الاحتلال من قطاع غزّة، وإعادة الإعمار، وتبادل للأسرى".

غير أنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد السبت أنّ "شروط إسرائيل لوقف الحرب لم تتبدّل"، مشدّداً على ضرورة "القضاء على قدرات حماس العسكرية وعلى الحكم، تحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعدّ تشكّل تهديداً لإسرائيل".

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