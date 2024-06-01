اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

المصدر: وكالات

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تستضيف مصر اجتماعا غدا الأحد مع إسرائيل والولايات المتحدة للبحث في "إعادة فتح معبر رفح الحدودي" مع غزة، وفق ما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت.

ونقلت القناة عن "مسؤول رفيع المستوى" أن القاهرة متمسكة بمطلب "الانسحاب الإسرائيلي الكامل" من معبر رفح بين مصر وغزة والذي يعد منفذا رئيسيا للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي دمّرته الحرب.

وقال المسؤول، إن مصر أكدت لكل الأطراف "موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه".

وأضاف أن مصر "حمّلت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة".

وأوضح أن هناك جهودا مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، في ضوء الطرح الأمريكي الأخير.

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