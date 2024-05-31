الأمم المتحدة: المساعدة الإنسانية في غزة لا تصل إلى السكان

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن المساعدة الإنسانية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة "لا تصل إلى السكان"، متهمة السلطات الإسرائيلية بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي خلال المؤتمر الصحافي الاعتيادي للمنظمة الدولية في جنيف إن "المساعدة التي تدخل لا تصل إلى السكان وهذه مشكلة كبرى".

وتابع "إننا بحاجة بالتالي إلى مساعدة إضافية"، مشيرا بصورة خاصة إلى سلوك السلطات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم، نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات وخصوصا بعدما أغلق الجيش معبر رفح مع مصر عند دخول قواته المدينة في السابع من مايو.

وأضاف لاركي "نواصل التشديد على أن واجب السلطات الإسرائيلية عملا بالقانون والقاضي بتسهيل المساعدة لا يتوقف عند الحدود".

وتابع أن هذا الواجب "لا يتوقف عندما تعبر الشاحنات الحدود ببضعة أمتار فتغادرون في الاتجاه الآخر وتتركون العاملين الإنسانيين يعبرون مناطق المعارك النشطة للوصول إليها، وهو امر لا يمكنهم القيام به".

وقال المتحدث "إننا بحاجة إلى وصول آمن وبلا عقبات للتوجه إلى نقطة إيداع (المساعدات) حتى نتمكن من تسلمها ونقلها إلى الناس".

وأكد "نتمنى بالطبع أن يحترم جميع الأطراف واجباتهم عملا بالقانون. لذلك لدينا تدابير إبلاغ وفض النزاع الخ. يعود لهم أن يكونوا بمستوى واجباتهم".

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