قبرص: استمرار إبحار المساعدات إلى غزة

المصدر: نيقوسيا - رويترز

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قال مسؤول في الحكومة القبرصية، أمس الخميس، إن المساعدات الإنسانية لغزة تواصل مغادرة قبرص بحراً، وستظل مخزنة في السفن قبالة ساحل القطاع لحين إجراء إصلاحات للرصيف المؤقت الذي أقامه الجيش الأمريكي.

وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع في غزة بعد ثمانية أشهر من بدء الحرب، وقالت الأمم المتحدة الأربعاء إن كمية المساعدات التي تدخل القطاع انخفضت بمقدار الثلثين منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية هذا الشهر في منطقة رفح بجنوب القطاع.

وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع أن الرصيف، ستتم إزالته مؤقتاً بعد انفصال جزء من الهيكل.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن تفريغ المساعدات في قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية تباطأ لكن الممر البحري لم يتوقف عن العمل. وأضاف أن «الآلية المحيطة بكيفية عمل الرصيف العائم تسمح بإمكانية وجود مخزن عائم قبالة غزة مع استئناف التفريغ عندما تسمح الظروف بذلك».

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