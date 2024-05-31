سلوفينيا تقر الاعتراف بدولة فلسطينية وتنتظر موافقة البرلمان

المصدر: غزة - وكالات

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أعلن رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت جولوب، أن حكومته وافقت أمس، على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، بعد تبني كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج الخطوة ذاتها، في حين واصلت القوات الإسرائيلية أمس قصفها الجوي والمدفعي وإطلاق نيرانها الكثيفة في رفح جنوب قطاع غزة، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانسحاب تلك القوات من مخيم جباليا بشمال القطاع وسط تحذيرات للسكان من العودة إلى منازلهم هناك.

وقال رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت جولوب خلال مؤتمر صحافي في العاصمة ليوبليانا: «اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة». ودعا جولوب إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وقال: «هذه هي رسالة السلام».ويجب أن يوافق برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على قرار الحكومة، خلال الأيام المقبلة. ورفعت حكومة سلوفينيا العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها في وسط ليوبليانا. تأتي الخطوة في إطار حملة أوسع نطاقاً تنسقها دول للضغط على إسرائيل لإنهاء الصراع في غزة.وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بقرار موافقة الحكومة السلوفينية على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، معبراً عن آماله بـ«رفض البرلمان السلوفيني هذه التوصية». وقال كاتس إن هذا القرار يضر «بالصداقة بين الشعبين السلوفيني والإسرائيلي».

انسحاب

من جهة أخرى ذكر «المركز الفلسطيني للإعلام» أمس أن «آليات الاحتلال تراجعت إلى خارج مخيم جباليا، وسط قصف مدفعي مكثف، وحركة طيران مستعرة. وأشار إلى أن «الأهالي بدأوا يعودون إلى معسكر جباليا بمجرد تداول تراجع آليات الاحتلال ورسالتهم باقون مهما بلغ حجم الدمار والحرق». وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الخميس، بأن لجنة الطوارئ في شمال قطاع غزة دعت سكان جباليا، شمال مدينة غزة، إلى التريث وعدم العودة إلى مناطق شمال القطاع، بعد أنباء عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 36 ألفاً و 224 قتيلاً و81 ألفاً و777 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة، في بيان: «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 53 شهيداً و357 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

قصف مدفعي

وأفاد شهود عيان بوقوع قصف مدفعي كثيف وإطلاق نار في مناطق غرب ووسط مدينة رفح، كما طالت الضربات قطاع تل زعرب في الغرب. وقال مسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت 12 فلسطينياً على الأقل في قصف جوي فجر أمس على رفح.

في مدينة غزة (شمال)، وقع قصف مدفعي على حي الزيتون، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وفي خان يونس بجنوب قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني عن انتشال ثلاث جثث من أنقاض منزل أصيب بقصف إسرائيلي.

إلى ذلك قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر أمس الخميس إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 300 مسلح فلسطيني خلال العمليات في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة التي بدأت في السادس من مايو.

3 جنود

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إن جندياً قتل وأصيب 3 آخرون في المعارك الدائرة في شمال غزة. وأوضح أن الجندي القتيل هو الرقيب يديديا عزوجي، ويبلغ من العمر 21 عاماً وهو مقاتل في الكتيبة 101 من لواء المظليين. وأضاف أن جنديين من الكتيبة 601 من اللواء 401 في سلاح الهندسة أصيبا بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إن إسرائيليين اثنين قتلا أثناء هجوم جراء عملية دهس بسيارة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن عملية دهس وقعت عند حاجز عورتا جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، ووردت أنباء عن إصابة جنديين اثنين بإصابات بالغة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الخميس بأن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة ومخيم جنين.

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