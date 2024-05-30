إسرائيل تسيطر على كامل حدود غزة مع مصر

المصدر: (غزة، تل أبيب - وكالات)

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على كامل حدود غزة مع مصر، دون الخوض في تفاصيل، ويشير الاستيلاء على ممر فيلادلفيا الاستراتيجي إلى أن إسرائيل عمقت هجومها في جنوب غزة.

وكان شهود عيان تحدثوا عن قصف مروحي، ووصول الدبابات إلى مناطق مختلفة من رفح لا سيما وسطها. وقصفت دبابات إسرائيلية عدة أحياء في مدينة غزة وتوغل جيش الاحتلال أكثر في مخيم جباليا، ودمر تماماً أحياء سكنية كبيرة.

في غضون ذلك توقع مسؤول إسرائيلي أن تستمر الحرب في غزة حتى نهاية السنة، ويرى مسؤول آخر أن تحقيق الأهداف في رفح يحتاج من 3 إلى 5 سنوات، في حين تشهد المدينة قصفاً عنيفاً وحرب شوارع. وأشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أمس، إلى أنه يتوقع أن يستمر القتال في غزة طوال 2024 على الأقل.

وقال غادي آيزنكوت، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي «من يقول إننا سنحل بعض الكتائب في رفح ثم نعيد المختطفين فهو يزرع وهماً كاذباً، والحقيقة أن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير». وتشهد مدينة رفح غارات إسرائيلية وحرب شوارع.

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