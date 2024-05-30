الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية واستهداف 6 سفن

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أمس، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو9 في مأرب، بعد استهداف ست سفن في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط، منها الناقلة لاكس التي ترفع علم جزر مارشال، والتي لحقت بها أضرار جراء هجوم صاروخي قبالة ساحل اليمن الثلاثاء.

وقالت شركة الأمن الخاصة بالسفينة لاكس إن سفينة البضائع السائبة الجافة التي ترفع علم جزر مارشال أُصيبت بخمسة صواريخ أُطلقت من اليمن، لكنها تمكنت من الإبحار إلى وجهتها وطاقمها بخير.

وتعرضت السفينة، التي تحمل شحنة حبوب، لهجوم الثلاثاء قبالة مدينة الحديدة اليمنية. وقال الحوثيون أمس، إن «لاكس» من ضمن ست سفن استهدفوها.

الثلاثاء، أبلغت وكالتا «أمبري» و«يو كاي أم تي أو» البريطانيتان للأمن البحري، عن إصابة ناقلة البضائع «أم ــ في لاكس» المملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال، بثلاثة صواريخ، وهو ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لاحقاً.

وأشارت «سنتكوم» إلى أن السفينة «استطاعت مواصلة رحلتها. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية». غير أن مركز المعلومات البحرية المشترك أشار إلى «تقارير عن إصابة أحد أفراد الطاقم» في الهجوم.

وقال المتحدث باسم شركة الأمن الخاصة بالسفينة «أصيبت السفينة بأضرار، لم يتسرب لها ماء ولم تمل على أحد جانبيها ولا يوجد جرحى على متنها... الجميع على متنها بخير».

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