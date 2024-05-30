احتجاج ضد تسليح إسرائيل خلال معرض بفرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا تحالف من المنظمات غير الحكومية أمس، منظمي معرض «يوروساتوري»، وهو معرض دولي للدفاع والأمن البري قرب باريس، إلى «منع» بيع الأسلحة التي يُحتمل أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة، تحت طائلة الملاحقة القضائية.

وفي إشعار بموجب مُحضر قضائي بتاريخ 24 مايو، طلب هذا التحالف من شركة «Coges Events» المنظمة للمعرض «تبيان الإجراءات المتخذة لمنع بيع أو شراء أسلحة يمكن استخدامها في الجرائم المرتكبة في فلسطين والأراضي المحتلة» كما قال في بيان.

وطلب أيضاً من الشركة المنظمة للمعرض «العمل على الحيلولة دون أن يتيح المعرض تعزيز القوة الاقتصادية لشركات يحتمل أن تكون مشاركة في هذه الجرائم». وأضافت المنظمات «بدون الأسلحة القادمة من شركات متعددة الجنسيات من دول مختلفة، وبدون تمويلها وتراخيص الاتجار بها التي تستمر بعض الدول في منحها، لا يمكن ارتكاب هذه الجرائم بهذه الكثافة».

ويضم هذا التحالف الذي «يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد «Coges Events، جمعيات ASER، وStop Arming Israel، وUrgence Palestine » وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، ويقول إنه يحظى بتأييد نحو ثلاثين منظمة أخرى.

وينظم معرض يوروساتوري من 17 إلى 21 يونيو في شمال باريس. وأشارت شركة Coges Events إلى أنها تعمل «تحت سلطة الحكومة» وان يوروساتوري هو فقط «معرض لعرض معدات الدفاع والأمن... وليس بأي حال من الأحوال مكان لعقد الصفقات - أو ترويج لاستخدام مثل هذه المواد».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز