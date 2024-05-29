مقتل طفلة وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لأحد أحياء سوريا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصدر طبي في محافظة طرطوس غربي سوريا، اليوم، مقتل طفلة وإصابة أكثر من 10 آخرين من جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد أحياء مدينة بانياس شمال مدينة طرطوس.

وكان مراسل وكالة الانباء السورية (سانا) في طرسوس قد أفاد بأن هناك أنباء عن عدوان إسرائيلي على أحد الأحياء السكنية بمدينة بانياس، أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وذكرت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية في محافظة حمص، اليوم، أن الدفاعات الجوية تصدَّت لأهداف معادية في ريف حمص الشرقي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز