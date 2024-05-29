الهلال الأحمر الفلسطيني يخلي مستشفى القدس في رفح بسبب التهديدات الإسرائيلية

المصدر: د ب ا

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قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنها أخلت مستشفى القدس الميداني التابع لها من منطقة مواصي رفح إلى منطقة مواصي خان يونس جنوب غزة.

وقالت الجمعية، في منشور أوردته على منصة "إكس" اليوم، إن "هذا الإجراء يأتي بسبب ارتفاع مستوى التهديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطها"، مشيرة إلى إخلاء السكان بشكل كامل من المنطقة المحيطة.

وكانت الجمعية أعلنت، أمس الثلاثاء، مقتل أحد طواقم مستشفى القدس الميداني بعد استهداف منزله في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، مشيرة إلى أنه بذلك يصل مجموع القتلى في صفوف كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني إلى 30 قتيلا، منهم 17 قتلوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

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