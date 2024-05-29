الجزائر تقدّم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف مجزرة رفح

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن بلاده ستقترح، اليوم، مشروع قرار للمجلس المؤلف من 15 عضواً لوقف القتل في رفح.

وأوضح بن جامع، للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، أن الجزائر ستوزع بعد ظهر اليوم (بتوقيت نيويورك) مشروع قرار بشأن رفح، مشيراً إلى أنه «سيكون نصاً قصيراً، نصاً حاسماً، لوقف القتل في رفح».

من جانبه، أكد البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم تغيير سياسته تجاه إسرائيل، بعد سقوط قتلى بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح في نهاية الأسبوع، لكنه «لا يغض الطرف» عن معاناة المدنيين الفلسطينيين.

لكن واشنطن، وفق كيربي، لا تعتقد أن أفعال إسرائيل في رفح ترقى إلى عملية واسعة النطاق من شأنها أن تتخطى «الخطوط الحمر» التي حدّدها بايدن.

وقال، في مؤتمر صحافي: «لا تغيير في السياسية نتيجة لهذه الضربة التي وقعت الأحد»، مضيفاً: «لقد وقعت للتوّ، الإسرائيليون سيحققون فيها».

ورداً على سؤال بشأن عدد الجثث المتفحمة الذي قد يدفع الرئيس بايدن إلى تغيير نهجه، قال: «هذا ليس أمراً غضضنا الطرف عنه».

وقُتل، الأحد، بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح، 45 شخصاً، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، وقد تسببت الضربة بحريق كبير.

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