إسرائيل تسقط مسيرتين نحو إيلات وتقصف أهدافاً لـ«حزب الله» بلبنان

المصدر: تل أبيب، بيروت - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أن قواته الجوية أسقطت مسيرتين أطلقتا باتجاه إيلات، بحسب ما أورده موقع «آي24» الإلكتروني الإخباري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين مفخختين، كانتا متجهتين نحو مدينة إيلات في أقصى الجنوب الإسرائيلي، واعترضت طائرة مقاتلة وأنظمة دفاع جوي أرضية الطائرتين المسيرتين»، مشيراً إلى أن المسيرتين «لم تدخلا المجال الجوي الإسرائيلي».

وذكر موقع «آي24» الإلكتروني الإخباري، أن فصائل عراقية، أعلنت استهداف «هدف حيوي في إيلات.. بواسطة الطيران المسيّر»، مشيرة إلى أن هذا الهجوم جاء رداً على المجازر الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، نقل موقع «آي24» عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، أمس، إن «طائرات سلاح الجو قصفت خلال الليل عدداً من الأهداف العسكرية لحزب الله» في الأراضي اللبنانية، وتابع أنه «من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها مستودع ذخيرة في منطقة ميس الجبل ومبانٍ عسكرية للحزب في منطقتي عيتا الشعب والخيام».

وأكد البيان أنه «تم رصد ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات اخترقت الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شتولا، دون وقوع إصابات». وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي «اللبونة» و«العلام» في جنوب لبنان.

في الأثناء أعلن «حزب الله»، في بيان، أن عناصره استهدفت موقع «راميا» الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للحزب في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

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