إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعترف رسمياً بدولة فلسطينية

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطينية أمس، على الرغم من رد الفعل الغاضب من إسرائيل التي تجد نفسها منعزلة على نحو متزايد بعد ثمانية أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقالت الدول الثلاث إنها سعت إلى تسريع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس». وتضيف إنها تأمل أن يحفز قرارها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث «إنها الطريقة الوحيدة للمضي نحو ما يعده الجميع الحل الوحيد الممكن لتحقيق مستقبل ينعم بالسلام، دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية في سلام وأمن». وأضاف إن إسبانيا تعترف بدولة فلسطينية موحدة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية تكون تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وقال إن مدريد لن تعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل سنة 1967 ما لم يتفق عليها الطرفان.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن هذه الخطوة تعني أن 146 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطينية.

لحظة مهمة

وفي أيرلندا تم رفع العلم الفلسطيني في دبلن خارج لينستر هاوس، مقر البرلمان الأيرلندي (أويرياشتاس). وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس في بيان «كنا نريد الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية سلام ومع ذلك اتخذنا هذه الخطوة مع إسبانيا والنرويج للحفاظ على معجزة السلام حية». وأضاف قبيل اجتماع حكومته للتوقيع رسمياً على القرار: «هذه لحظة مهمة وأعتقد بأنها تبعث بإشارة إلى العالم بأن هناك إجراءات عملية يمكن اتخاذها كدولة للمساعدة على الحفاظ على الأمل والوجهة المتمثلة في حل الدولتين على قيد الحياة في وقت يحاول الآخرون للأسف الزج بها في غياهب النسيان».

وفي النروج، أشاد وزير الخارجية إيسبن بارث إيدي، بالقرار باحتسابه «يوماً تاريخياً» بالنسبة إلى بلاده التي تعدّ «أحد أشدّ المدافعين عن الدولة الفلسطينية... منذ ثلاثين عاماً». وقال إنّه «من المؤسف أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تظهر أيّ دليل على المشاركة البنّاءة»، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم حلّ الدولتين. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس، في إكس «سانتشيث، حينما تعترف بدولة فلسطينية، فأنت متواطئ في التحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب اليهودي وفي جرائم حرب».

انقسام آراء

من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، اعترفت السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بدولة فلسطينية، ومن المتوقع أن توافق سلوفينيا على الاعتراف غداً الخميس، وقالت مالطا إنها تدرس هذه الخطوة.

وأشارت بريطانيا وأستراليا إلى أنهما تدرسان القرار، ولكن فرنسا قالت إن الوقت الحالي ليس مناسباً للاعتراف بدولة فلسطينية، بينما انضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة في رفض نهج الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.

ورفض البرلمان الدنماركي أمس، اقتراحاً للاعتراف بدولة فلسطينية بعد طلب تقدمت به أربعة أحزاب يسارية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز