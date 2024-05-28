«البنتاغون» يعلن إزالة الرصيف العائم في غزة لإصلاحه

المصدر: أ ب

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أعلن البنتاغون أن الرصيف المؤقت، الذي شيَّدته الولايات المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، تعرَّض لأضرار بسبب الأمواج الهائجة والطقس، مؤكدةً أنه ستتم إزالته من ساحل غزة لإصلاحه.

وأوضحت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، للصحفيين، أمس، أنه سيتم سحب الرصيف خلال اليومين المقبلين وإرساله إلى مدينة أسدود جنوبي إسرائيل، مشيرةً إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستعمل على إصلاحه.

وذكرت أن الإصلاحات ستستغرق أكثر من أسبوع على الأقل، لافتةً إلى أنه بعد ذلك سيتعين تثبيت الرصيف مرة أخرى على الشاطئ في غزة.

ويعد الرصيف إحدى الطرق القليلة التي يصل بها الغذاء والماء والإمدادات الأخرى إلى الفلسطينيين، الذين تقول الأمم المتحدة إنهم على شفا المجاعة وسط الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

وبدأ الرصيف اللوجستي العائم عملياته الأسبوع الماضي فقط، وقد وفَّر وسيلة إضافية لإيصال المواد الغذائية الضرورية إلى غزة.

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