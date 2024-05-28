ظهور رهينة إسرائيلي في غزة خلال مقطع فيديو

المصدر: أ ف ب

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ظهر رهينة إسرائيلي على قيد الحياة في قطاع غزة خلال مقطع فيديو بُث اليوم.

وشوهد الرهينة، الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يدعى ساشا تروبانوف (28 عاماً)، وهو يتحدث العبرية في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 30 ثانية. ولم يتضح تاريخ تصوير المقطع.

ويحمل تروبانوف الجنسيتين الروسية، واعتُقل في 7 أكتوبر في كيبوتس نير عوز مع والدته وجدته وصديقته.

وأُطلقت النساء الثلاث خلال هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في نهاية نوفمبر، شهدت إطلاق سراح 105 رهائن. وقُتل والده فيتالي تروبانوف (50 عاماً) في الهجوم.

وقال «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين» إن هذا الفيديو «دليل آخر على أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية منح تفويض واضح لفريق التفاوض، ما قد يؤدي إلى اتفاق لإعادة جميع الرهائن».

وبدأت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفَّذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، تسبّب بمقتل أكثر من 1170 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 شخصاً رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش.

وردّا على هجوم حماس، تشنّ الدولة العبرية حملة قصف مدمر على قطاع غزة يترافق مع عمليات برية، ما تسبب بمقتل ما لا يقلّ عن 36096 قتيلاً، معظمهم مدنيون، وفق «حماس».

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