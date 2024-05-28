توجه أوروبي لإعادة تفعيل بعثة حدودية برفح

المصدر: بروكسيل - وكالات

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أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء التكتل لإعادة تفعيل بعثة الحدود المخصصة للمساعدة في معبر رفح، فيما كشف عن إجماع أوروبي لعقد مجلس الشراكة مع إسرائيل، لمناقشة الوضع في غزة وحقوق الإنسان.

وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لقد حصلت على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل مهمة رفح الحدودية»، مضيفاً أن مثل هذه المهمة ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد على حركة الأشخاص من وإلى غزة، ولكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بهذه المهمة «وحيداً»، بل من خلال اتفاق سياسي واضح، وفق قواعد السلطة الفلسطينية. ولفت إلى البدء في التحضير للقيام بذلك عندما تكون الظروف السياسية مواتية.

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