مقتل جندي مصري بنيران إسرائيلية في رفح

المصدر: القاهرة، تل أبيب - وكالات

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس، إجراء تحقيق حيال مقتل جندي مصري في نيران إسرائيلية في رفح.

وقال المتحدث في بيان في مواقع التواصل الاجتماعي: «القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقاً بوساطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران في منطقة الشريط الحدودي برفح، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين».

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أنه يحقّق في «إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية وأنه على اتصال مع الجانب المصري في هذا الصدد».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة «إكس»: «قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجرى التحقيق في هذا الموضوع، كما يجرى التواصل مع الجانب المصري في هذا الشأن».

وقتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين عند معبر رفح، أمس، حسب ما أكدت هيئة البث الإسرائيلية. وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع حادث إطلاق النار على الحدود المصرية، وقال إنه قيد التحقيق، مشيراً إلى «اتصال مع الجانب المصري».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنه لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من أمس، تحدثت وسائط إعلام إسرائيلية عن وقوع «حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح»، مشيرة إلى أن «إسرائيل تجري تحقيقاً في تفصيلاته».

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فقد «أطلق جنود مصريون النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح من دون وقوع إصابات».

وأضافت: «الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية»، كما قالت القناة 14 الإسرائيلية إن «الجيش الإسرائيلي أطلق طلقات تحذيرية بعد إطلاق النار من القوات المصرية».

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