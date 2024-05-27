الجيش المصري يصدر بياناً بشأن مقتل جندي في رفح بنيران إسرائيلية

المصدر: البيان

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، إجراء تحقيق حيال مقتل جندي مصري بنيران إسرائيلية في رفح.

وقال المتحدث في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

وذكر موقع «سكاي نيوز عربية» أن الجيش الإسرائيلي قد أكد قيامه بتحقيق في "إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية وأنه على اتصال مع الجانب المصري بهذا الصدد".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع. كما يجرى التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن".

وقتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين عند معبر رفح، الإثنين، حسبما أكدت هيئة البث الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع حادث إطلاق النار على الحدود المصرية، وقال إنه قيد التحقيق، مشيرا إلى "اتصال مع الجانب المصري".

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